Auto smart: bastano 5€ per trasformare anche la tua, solo Amazon

Se la tua auto non è di nuovissima generazione, questo non significa che non puoi renderla smart in un attimo. Basta un'autoradio qualsiasi, anche molto datata, una porta accendisigari a una genialata come questa, ora in sconto su Amazon. Un dispositivo che porti a casa a 5€ e ti stupirà con tutte le sue feature: musica in Bluetooth, doppio ingresso USB, ricarica dei dispositivi e display LED. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “X9E4SA35”. In questo modo, te lo accaparri in gran sconto e godi anche di spedizioni assolutamente gratis.

Auto smart: l'investimento è ridicolo

Un dispositivo utilissimo, ma – finché non ne conosci l'esistenza – non riesci a valutarne il potenziale. La configurazione è banalissima: lo inserisci all'interno della porta accendisigari dell'auto, leggi la frequenza radio FM che appare sul display (si, proprio lei) e sintonizzi la medesima sull'autoradio. Da quel momento in poi, i dispositivi sono “abbinati” e puoi agire unicamente sul device smart.

Collega, ad esempio, il tuo smartphone in Bluetooth per ascoltare la musica che preferisci oppure – chicca molto utile – per ricevere ed effettuare chiamate in vivavoce. Infatti, non manca nemmeno un microfono integrato, perfetto per lo scopo.

Sfruttando la porta USB principale, puoi ricaricare i tuoi device, mentre utilizzi le altre feature del dispositivo. La porta secondaria invece è utilissima per inserire delle memorie esterne e riprodurre la musica che c'è a bordo. Insomma, uno strumento super valido, che è realmente perfetto per rendere smart qualsiasi vettura. Portalo adesso a casa a 5€ circa appena: metti rapidamente il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “X9E4SA35”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, seppur non rapide.