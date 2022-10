Auto ammaccata? Basta acqua calda e questa GENIALATA da 6€

La carrozzeria dell’auto, magari nuova, è ammaccata? Sai che potrebbe bastare pochissimo per risolvere? Ad esempio, un po’ di acqua ben calda e questo gadget, che da Amazon prendi a 6€ circa appena. Niente di assurdo, ma sicuramente qualcosa di molto utile: una ventosa potentissima che permetterà di tirare fuori la parte rientrata in pochi secondi.

Provare per credere, l’investimento è ridicolo: completa adesso l’ordine per accaparrartelo, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Carrozzeria dell’auto: elimina così le ammaccature

“Hai scoperto l’acqua calda” potresti pensare, tanto per rimanere in tema. Invece, sono in moltissimi a non conoscere questo trucchetto, che può aiutare a riparare piccole ammaccature senza andare dal carrozziere.

Quello che ti serve è davvero dell’acqua ben calda, da versare sulla parte rientrata (che deve comunque essere ben pulita preventivamente). Dopodiché, basterà applicare la ventosa, avendo cura di farla aderire bene e tirare: la magia sarà compiuta e il bruttissimo “bollo” sarà scomparso.

Funziona universalmente in tutti i casi? Ovviamente no. Se la carrozzeria è distrutta, sarà necessario andare da un carrozziere, naturalmente. In caso di ammaccature di piccole e medie dimensioni, potrai facilmente fare affidamento su questo dispositivo. Inizia a scaldare l’acqua e completa l’ordine adesso: con 6€ circa appena puoi sistemare facilmente l’auto. Spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.