Auricolari Xiaomi dal suono PAZZESCO: non puoi perderli a 19€

Nell’immenso panorama degli auricolari economici non è semplice rintracciare proposte che, pur ad un prezzo stracciato, siano in grado di offrire un’esperienza d’ascolto appagante. In questo campo, gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite si distinguono per offrire un suono potente e nitido grazie alla bobina dinamica da 12 mm. Massimo comfort per effetto di una costruzione ergonomica, per ore ed ore di musica no stop.

Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite si collegano tramite Bluetooth 5.3, garantendo un segnale stabile e veloce con tutti i dispositivi compatibili. Inoltre, la modalità a bassa latenza offre un’esperienza audio in tempo reale, perfetta per giocare e guardare video. Grazie al loro design esclusivo, sono leggeri e comodi da indossare, con un peso inferiore a 3,92 g per padiglione.

La batteria degli auricolari dura fino a 5 ore con una sola carica, mentre la custodia di ricarica offre 20 ore aggiuntive di ascolto. Inoltre, gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono resistenti all’acqua con certificazione IP54: ciò significa che potrai utilizzarli senza preoccupazioni anche durante gli allenamenti intensi o in giornate di pioggia. Prodotto consigliatissimo anche per le chiamate telefoniche.

