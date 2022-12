Auricolari Xiaomi con 2 microfoni e cancellazione rumore: bastano 29€

Gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless, oltre a poter contare su una lunghissima durata della batteria, offrono un suono di alta qualità con bassi profondi ed alti cristallini. Comodi e super leggeri da indossare: ore ed ore della musica che più ami ascoltare senza percepire la benché minima stanchezza. Ad un prezzo simile rappresentano un vero e proprio regalo.

Non perdere questa ghiotta opportunità: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto del 5%, gli auricolari Xiaomi saranno tuoi con poco più di 29 euro .

Prezzo minimo per gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless

Con gli auricolari wireless Xiaomi potrai goderti al meglio la tua musica preferita, effettuando anche telefonate sempre chiare e comprensibili per gli interlocutori grazie ai doppi microfoni integrati ed all’efficace sistema di cancellazione del rumore. Il design semi-in-ear degli auricolari Xiaomi assicura la massima ergonomia in fase di utilizzo. Notevoli performance anche per quanto riguarda la batteria: 5 ore in riproduzione con un ciclo di ricarica completo, per un totale di 20 ore facendo ricorso alla pratica custodia.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Xiaomi Mi True Wireless: oltre a pagarli una vera miseria, li riceverai a casa in pochissimi giorni e senza spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.