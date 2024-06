Auricolari wireless Urbanista Copenhagen: OTTIMO PREZZO Amazon (-13%)

Tra le tante cuffiette Bluetooth che ci sono in commercio non sai quale scegliere? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa fantastica promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello i bellissimi auricolari wireless Urbanista Copenhagen a soli 59,90 euro, invece che 69 euro.

Anche se uno sconto del 13% non è da impazzire, per queste cuffiette Bluetooth si tratta di un ottimo ribasso. Grazie al loro design leggerissimo e confortevole le potrai indossare per tutto il giorno. Godono di una batteria enorme, della cancellazione del rumore e sono impermeabili.

Auricolari wireless Urbanista Copenhagen da prendere adesso

Come dicevamo di auricolari wireless ce ne sono tantissimi in commercio ma Urbanista Copenhagen offrono un ottimo rapporto qualità prezzo. Sono dotati della cancellazione del rumore che ti permette di ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi ambiente e di fare chiamate senza disturbi. Inoltre sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e quindi le potrai usare anche per fare sport.

Hanno un design estremamente piccolo e leggero che si adatta alle tue orecchie e non ti accorgerai nemmeno di averle. La tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce una connessione senza latenza e si associano all’istante con i tuoi dispositivi. Hanno driver da 12 mm per un suono pulito e potente. E grazie alla super batteria le potrai usare per 8 ore con una singola ricarica e fino a 32 ore grazie alla custodia.

Insomma una vera bomba da non farsi sfuggire. Quindi vai adesso su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Urbanista Copenhagen a soli 59,90 euro, invece che 69 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.