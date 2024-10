Auricolari wireless Soundcore P20i a prezzo sconvolgente, solo 16€

Se fai alla svelta oggi puoi accaparrarti delle cuffiette Bluetooth meravigliose spendendo davvero pochissimo. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Soundcore P20i a soli 16 euro circa, invece che 34,99 euro. Essendo un’esclusiva per i clienti Prime, se non sei ancora abbonato puoi farlo adesso cliccando qui. Avrai 30 giorni gratuiti e disdici quando vuoi.

Forse potresti non visualizzarlo da mobile ma tieni presente che sul prezzo di partenza c’è uno sconto del 54% e dunque adesso risparmi tantissimo, più della metà. Ecco perché non devi farti sfuggire l’occasione. Anche perché questi auricolari wireless sono comodissimi, leggeri, impermeabili e hanno una batteria esagerata.

Auricolari wireless Soundcore P20i: i migliori a questa cifra

Non c’è ombra di dubbio, a questo prezzo non puoi trovare di meglio. Gli auricolari wireless Soundcore P20i sono molto leggeri e anche molto compatti per cui li puoi indossare per tutto il tempo che vuoi senza fastidio. Anche la custodia è molto piccola e ha un pratico laccetto che ti permette di agganciarla a un moschettone per averli sempre con te.

La connessione Bluetooth 5.3 offre un accoppiamento ai tuoi dispositivi immediato e garantisce bassissima latenza. Perfette dunque anche per guardare video. Hanno driver da 10 mm che regalano bassi potenti e in generale un audio eccellente. Avrai la possibilità di equalizzare il suono e con i microfoni interni riuscirai a fare chiamate senza disturbi. Inoltre godono di una mega batteria in grado di durare per 10 ore con una singola ricarica e per 30 ore con la custodia.

Approfitta anche tu di questa offerta pazzesca prima che scada. Vai ora su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Soundcore P20i a soli 16 euro circa, invece che 34,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.