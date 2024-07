Auricolari wireless a SOLI 14€ è possibile? Sì, con l'OFFERTA di Amazon

Tieniti forte perché l’offerta che sto per segnalarti è una di quelle da “clic più veloce”. Durerà sicuramente poco e quindi devi fare alla svelta. In questo momento su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questi auricolari wireless a soli 14,99 euro, invece che 99,99 euro. Per averli a questa cifra applica anche il coupon in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso spaventoso dell’80% più un ulteriore sconto con il coupon, per un risparmio pazzesco. Con queste cuffiette Bluetooth puoi ascoltare la musica e fare chiamate in qualsiasi posto senza distrazioni. Puoi fare sport e usarle per tutto il tempo che vuoi.

Auricolari wireless a prezzo regalo

È chiaro che a un prezzo del genere andranno a ruba e quindi devi fare in fretta. Come ti dicevo puoi usarle per fare sport, visto che sono resistenti all’acqua con certificazione IPX7. Sono anche comodissime e rimangono stabili nelle orecchie. Hanno driver da 12 mm per un audio eccellente.

Godono di 4 microfoni incorporati che insieme alla riduzione del rumore ti permette di fare chiamate senza distrazioni. La connessione è molto stabile e a bassissima latenza. Possiedono una batteria in grado di durare per 8 ore con una sola ricarica e 40 ore con la custodia. Quest’ultima ha un comodo display esterno dove puoi vedere la’autonomia residua.

Non aspettare che l’offerta scada o le scorte si esauriscano. Vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless a soli 14,99 euro, invece che 99,99 euro. Per averli a questa cifra ricordati di applica il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.