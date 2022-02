Auricolari wireless? Questi non li avevi mai visti, ma sono il TOP

Nella tua ricerca per un paio di auricolari wireless ti sarai sicuramente imbattuto nei soliti modelli, ma questo che ho da proporti è di una forza sconvolgente. Non solo in termini di design ma anche di prestazioni, puoi stare sicuro che se li indossi non li vuoi più togliere dalle orecchie. In offerta su Amazon te li accaparri per soli 84,99€ grazie al ribasso del 15% e credimi, ne valgono la pena. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie a Prime.

Auricolari wireless, design strepitoso, resa massima

Quello che vuoi da un paio di auricolari wireless è che siano funzionali e che facciano il loro lavoro come si comanda, no? Questi ti offrono persino di più grazie a tutte le tecnologie che implementano al loro interno. Mi sembra giusto informarti che son dotati di Bluetooth di ultima generazione quindi una volta che li colleghi, non si disconnettono neanche per sbaglio.

Leggerissimi e comodissimi, li indossi per non toglierli mai più visto che sono resistenti persino all'acqua e al sudore così ti ci puoi persino allenare insieme. Gli altoparlanti di prima categoria pompano la tua musica preferita al massimo senza tralasciare un dettaglio, ma pensa un po', le sorprese non finiscono qua. Ovviamente sono dotati di microfoni integrati con tanto di tecnologia Clear Voice così parli al telefono senza interferenze per una resa massima.

La batteria? Un'altra scoperta. Solo gli auricolari funzionano per 5 ore di fila, ma con la custodia di ricarica particolarissima raggiungi in totale le 34 ore.

Che dirti se non che sono fenomenali?

Acquista al volo questi auricolari wireless su Amazon a soli 84,99€ e non potrai pentirtene. Ti ribadisco che se hai Prime, li ricevi a casa già a partire da domani senza costi aggiuntivi.