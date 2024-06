Gli auricolari wireless JBL Wave 200TWS sono in PROMO su Amazon al 38%

Hai acquistato di recente degli auricolari wireless che però ti hanno deluso e ora non vuoi ripetere l’errore? Allora goditi questa super promozione che trovi solo su Amazon. Metti subito nel tuo carrello JBL Wave 200TWS a soli 49,33 euro, invece che 79,99 euro.

Come puoi vedere oggi c’è uno sconto del 38% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare più di 30 euro sul totale. Una vera follia, soprattutto per delle cuffiette Bluetooth eccezionali come queste. Godono di un audio speciale garantito da uno dei brand leader nel settore. Sono impermeabili e possiedono un’ottima autonomia.

JBL Wave 200TWS: a questo prezzo da prendere al volo

Con JBL Wave 200TWS vai sul sicuro. Godono di driver da 8 mm con potenti bassi e alti e medi cristallini, senza distorsioni. Una connessione perfetta con i tuoi dispositivi e bassissima latenza. Si connettono in un attimo e potrai usare un solo auricolare o tutti e due, in base alle tue preferenze.

Il design innovativo con una forma ergonomica che si adatta perfettamente al tuo orecchio, isola bene il rumore e garantisce il massimo del comfort. Sono resistenti all’acqua con certificazioni di grado IPX2 e quindi le potrai usare anche per fare sport. Godono di un’autonomia da 5 ore con una singola ricarica e altre 15 ore con la custodia per un totale di 20 ore.

Stai ancora leggendo? Se non fai in fretta rischi di perdere l’offerta per cui smetti di leggere, vai su Amazon e acquista i tuoi JBL Wave 200TWS a soli 49,33 euro, invece che 79,99 euro. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.