Gli utenti che sono alla ricerca di auricolari Bluetooth si dividono, sostanzialmente, in due gruppi: c’è chi cerca qualità d’ascolto e grande comodità e poi c’è chi invece cerca soltanto un modo per togliersi l’impiccio del cavo degli auricolari senza particolari richieste. Per questi ultimi la qualità è importante ma non essenziale, perché al primo posto ci va il prezzo. Di fronte ad uno sconto del 50% che porta su Amazon le cuffie Dudios al miglior prezzo di sempre, ossia 9,99 euro, l’occasione può dunque essere interessante purché si scelga rapidamente: l’offerta dura solo poche ore.

Auricolari Bluetooth Dudios: caratteristiche principali

Gli auricolari wireless Dudios Freedots costano poco, ma non significa che la qualità sia scadente. La loro priorità è quella di semplificare l’ascolto musicale e la gestione delle chiamate, infatti questi auricolari True Wireless consentono di rispondere o terminare le telefonate tramite il comodo comando touch presente sulla capocchia. Gli auricolari wireless Dudios Freedots possono funzionare per 4 ore con una singola carica e la custodia di ricarica estenderà il tempo di riproduzione a 16 ore.

Grazie alla tecnologia Hall IC, le cuffie wireless Dudios si accendono istantaneamente e si connettono al dispositivo Bluetooth dopo aver aperto il coperchio della custodia di ricarica e tramite la più recente tecnologia Bluetooth 5.0, questi auricolari sono compatibili con qualsiasi dispositivo Bluetooth sia Android che iOS.

Gli auricolari garantiscono impermeabilità IPX7 per una maggiore resistenza e massima stabilità del segnale. Come è facile notare, insomma, ci sono tutte le caratteristiche essenziali a cui gli auricolari Bluetooth devono rispondere oggigiorno, ma tutto ciò ad un prezzo che scende ben al di sotto di quello di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable