Auricolari wireless fino a 40h di audio: massimo comfort, piccola spesa (12€)

Vuoi delle cuffiette Bluetooth piccole e leggere che abbiano un’ottima batteria spendendo però il meno possibile? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello questi auricolari wireless a soli 12,34 euro, invece che 22,99 euro.

Anche se non viene visualizzato dal prezzo originale c’è uno sconto di oltre 10 euro, su un costo già non altissimo in partenza. Dunque in questo momento è davvero un affare. Però ricorda che si tratta di un’offerta a tempo e quindi quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile acquistarli a questo prezzo.

Auricolari wireless spettacolari a pochissimo

Inutile girarci intorno, è il prezzo a rendere questi auricolari wireless uno dei migliori acquisti, nella categoria, di oggi. Non è però l’unica cosa interessante. Si presentano con un design estremamente compatto, anche la custodia è molto piccola, e hanno comodi inserti in silicone che garantiscono il massimo del comfort. Possiedono driver da 7,2 mm per riuscire ad ascoltare la musica in modo coinvolgente e senza disturbi.

Possiedono dei comandi touch per gestire le chiamate in arrivo, il volume e le tracce musicali. Godono della tecnologia Bluetooth 5.1 che gli consente di collegarsi velocemente ai tuoi dispositivi garantendo una bassissima latenza. La cancellazione del rumore offre chiamate perfette in qualsiasi ambiente. E poi sono dotate di una batteria in grado di durare per 10 ore con una singola ricarica e fino a 40 ore grazie alla custodia.

Non perdere tempo perché questa è un’offerta destinata a scadere presto. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless a soli 12,34 euro, invece che 22,99 euro. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.