Auricolari wireless con cancellazione del rumore? HUAWEI FreeBuds 4 scontati del 23%

Trovare degli auricolari di ottima qualità, senza fili e con cancellazione del rumore a un prezzo vantaggioso è una ricerca davvero molto complicata. Soprattutto se stai cercando un prodotto validi, dal design accattivante a un costo che non superi i 100€. Tre le proposte presenti sul web, in questo momento, non c’è un’offerta più interessante delle HUAWEI FreeBuds 4 disponibili su Amazon a 99,00€ invece di 129,90€. Un prezzo davvero molto conveniente, tenendo presente che si tratta di uno dei brand leader in ambito tech.

Si tratta di auricolari wireless open-fit, leggeri e confortevoli, pensati per supportarti al meglio nel corso della giornata per ascoltare musica mentre lavori, studi oppure ti alleni. Trattandosi di un modello particolarmente conveniente, ti consigliamo di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile.

Ottimo rapporto qualità/prezzo

La cancellazione attiva del rumore raggiunge nuovi livelli grazie a un’innovativa tecnologia open-fit che si adatta alla forma dell’orecchio per offrire un audio ancora più coinvolgente. Il design mantiene uniforme la pressione dell’aria lasciando percettibili i suoni ambientali più importanti intorno a te, in modo tale da garantire un’esperienza immersiva ma comunque sicura, anche dopo diverse ore di utilizzo. gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4 sono progettati ergonomicamente per adattarsi e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi e pesando soli 4,1 g ciascuno, hanno una vestibilità stabile e confortevole.

Il driver dinamico LCP da 14,3 mm all’interno di ciascun auricolare ti assicura un’incredibile qualità sonora e, grazie a una gamma di frequenza fino a 40 kHz, puoi cogliere melodie articolate e tutte le sfumature dei tuoi brani preferiti. Inoltre, ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che genera bassi incredibilmente profondi. Infine se sei abituato a stare molto fuori casa, la custodia di ricarica piccola e leggera ti renderà ancora più semplice ascoltare la musica in ogni situazione, anche dopo molte ore di utilizzo continuo. Al momento ti ricordiamo che potrai portare a casa questo prodotto con uno sconto applicato del 23%, quindi non lasciarti scappare gli auricolari finché la promozione è ancora disponibile e ci sono ancora scorte a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.