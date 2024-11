Auricolari wireless CMF Buds A: 8h di audio no-stop, IP54 e ANC (solo 32€)

Ami ascoltare la musica mentre vai al lavoro o a scuola e quindi anche in ambienti rumorosi come possono essere gli autobus, i treni o la metropolitana? Allora devi sicuramente acquistare degli auricolari wireless di ottima qualità. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello CMF Buds A tuoi a soli 32,90 euro, invece che 39 euro.

Potresti pensare che lo sconto del 16% non sia così esagerato ma tieni presente che si tratta di uno dei migliori prezzi finora registrati. E poi con queste cuffiette Bluetooth puoi ascoltare la musica che preferisci e fare chiamate senza disturbi di sottofondo. Volendo le puoi anche pagare in comode rate da 10,97 euro al mese per 3 mesi senza interessi. Esclusiva per i clienti Prime, per cui se non sei ancora iscritto puoi farlo adesso cliccando qui.

CMF Buds A: musica non-stop senza disturbi

Con gli auricolari wireless CMF Buds A puoi ascoltare la musica che desideri per tutto il tempo che vuoi. Godono infatti di una super batteria in grado di durare fino a 8 ore con una singola ricarica e per oltre 35 ore grazie alla custodia. Sono leggerissimi e molto comodi. Hanno inserti in silicone che si adattano alle orecchie e non danno fastidio.

Grazie ai 4 microfoni HD con riduzione del rumore e modalità trasparenza potrai anche fare chiamate perfette senza distrazioni o parlare con le persone vicino a te senza doverti per forza togliere gli auricolari. Hai la possibilità di connetterle simultaneamente fino a 2 dispositivi e passare quindi da uno all’altro senza associarle e dissociarle continuamente.

Ci sarebbero tantissime altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo spariscono. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi CMF Buds A a soli 32,90 euro, invece che 39 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.