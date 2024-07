Auricolari TWS Sony WF-C700N: il prezzo crolla da 129 a soli 66 euro

I Sony WF-C700N sono degli eccellenti auricolari TWS che offrono tutta la qualità di Sony ad un prezzo altamente competitivo, soprattutto grazie all’imperdibile offerta di oggi. Attualmente sono disponibili su Amazon con uno sconto del 48%, al prezzo di 66,99€: davvero non male, considerando che il prezzo di listino è di 129,99€.

Le Sony WF-C700N si distinguono per diverse caratteristiche che ne fanno una scelta attraente. La cancellazione del rumore attiva (ANC) permette agli utenti di immergersi nella musica riducendo al minimo le distrazioni ambientali. Queste cuffie offrono un’ottima esperienza sonora, con un suono caldo e bilanciato che valorizza sia le tracce di qualità lossless sia quelle in streaming. La modalità ambientale regolabile, che può essere personalizzata tramite una app dedicata, permette di bilanciare l’isolamento acustico con la necessità di restare consapevoli dell’ambiente circostante.

Dal punto di vista della durata della batteria, le WF-C700N offrono fino a 7,5 ore di ascolto continuo con ANC attivato, estendibili a 15 ore grazie alla custodia di ricarica. Questo le rende ideali per lunghe sessioni di ascolto senza la necessità di ricariche frequenti. La ricarica rapida consente di ottenere fino a un’ora di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. Inoltre, la resistenza all’acqua con certificazione IPX4 garantisce protezione contro sudore e pioggia, rendendole adatte anche per l’uso durante attività sportive.

Il design degli auricolari WF-C700N è compatto ed ergonomico, con materiali che assicurano una buona aderenza all’orecchio e un comfort prolungato, può essere un pro o un contro a seconda delle vostre preferenze, ma tendiamo a valutarla positivamente dal momento che offre una maggiore facilità di controllo (specie durante l’attività fisica).

In termini di connettività, gli auricolari WF-C700N supportano Bluetooth 5.2, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni. Le cuffie sono compatibili con i principali codec audio come SBC e AAC, sebbene non supportino codec più avanzati come LDAC o aptX. Non perdere questa offerta: il 48% di sconto non durerà ancora a lungo!