Il brand AUKEY è conosciuto per i suo prodotti low cost, ma di ottima qualità, venduti su Amazon. Oggi vanno in offerta lampo le nuove cuffie AUKEY True Wireless a 28,24 euro invece di 49,99 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi per questi auricolari e per accedere all’offerta basta selezionare la casella relativa al coupon e procedere all’acquisto, al momento del pagamento il prezzo iniziale già scontato di 38 euro risulterà ridotto di altri 10 euro.

AUKEY: auricolari True Wireless a un prezzo eccezionale

Il marchio AUKEY alza l’asticella della fascia bassa proponendo un paio di cuffie TWS leggere e compatte, compatibili con bluetooth 5.0 e ricarica rapida tramite connettore Type-C. La batteria integrata nella custodia garantisce oltre 25 ore di riproduzione musicale, mentre i singoli auricolari hanno un’autonomia di circa 5 ore con una sola carica.

La sigla IPX5 certifica la resistenza agli schizzi d’acqua e al sudore, le cuffie AUKEY possono essere utilizzate durante l’attività fisica all’aperto senza preoccuparsi di eventuale pioggia o sudorazione eccessiva. Infine è presente anche la riduzione del rumore cVc 8.0 per un ascolto pulito anche in chiamata.

Oggi è possibile acquistare queste true wireless in offerta su Amazon a 28,24 euro, applicando il coupon del 15% euro che si aggiunge allo sconto preapplicato del 24%. Questo prodotto rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un paio di cuffie senza fili economiche da utilizzare durante lo sport e per ascoltare musica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica