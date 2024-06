Auricolari True Wireless Sony oggi a -50%: il suono passa da qui

Oggi gli Auricolari True Wireless Sony WF-C500 sono in offerta speciale a metà prezzo. Cosa stai aspettando? Acquistali subito a soli 40,99€, invece di 99,99€. Li trovi solo su Amazon, in esclusiva e in diverse colorazioni, tutti al 50% di sconto! Pazzesco, vero? Allora non perdere tempo.

La consegna gratuita è inclusa nel tuo abbonamento attivo a Prime. Grazie a questa iscrizione puoi anche decidere di pagarli a partire da 16,67€ al mese, per 3 mesi, a tasso zero. Un’occasione imperdibile che devi assolutamente fare tua. Sappi che stanno andando a ruba, quindi devi essere veloce.

Auricolari True Wireless Sony WF-C500: la nuova dimensione del suono

Con gli Auricolari True Wireless Sony WF-C500 ogni nota della tua musica preferita suona alla perfezione. Grazie alla tecnologia Digital Sound Enhancement Engine ottieni una musica digitale più vicina possibile alla registrazione originale. Inoltre, con l’impostazione EQ di Sony su app tutto è ancora più fantastico.

La connessione Bluetooth è altamente stabile e con bassissima latenza, per un accoppiamento immediato con qualsiasi dispositivo. Resistenti all’acqua, con certificazione IPX4, li indossi senza paura anche quando piove o ti stai allenando perché non temono né acqua e né sudore.

Ascolta musica tutto il giorno grazie alle 20 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica. Inoltre, sono estremamente ergonomici. Questo vuol dire che si adattano perfettamente alle tue orecchie. Acquistali subito a metà prezzo su Amazon.