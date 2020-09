L’estate è ormai finita da un po’ ed è giunto il momento di tornare a tutti gli effetti alla normalità lavorativa e scolastica. Nonostante l’emergenza Covid-19 sia sempre presente, questo è il periodo in cui si inizia ad andare in palestra o si continua a fare jogging all’aperto sfruttando le poche belle giornate a disposizione. Cosa c’è di meglio di meglio che ascoltare buona musica mentre si compiono queste attività? Ecco, quindi, per voi un’esclusiva offerta Amazon che vi permette di portarvi a casa due ottimi auricolari Bluetooth a soli 6 euro.

Auricolari Fesjoy A10 True Wireless scontati del 70% su Amazon

Stiamo parlando degli auricolari Fesjoy A10 True Wireless dall’elegante design futuristico e dall’eccellente resa audio. Esteticamente la prima cosa che salta all’occhio è la presenza di un comodo schermo LED che mostra il livello di carica della custodia e di entrambi gli auricolari. Altra chicca interessante è un LED azzurro che illumina la parte superiore degli auricolari dove è presente un pannello touch dotato di rilevamento di impronte digitali con cui si può gestire la multimedialità attraverso delle semplici gesture.

Dal punto di vista tecnico troviamo un rapido e preciso Bluetooth 5.0 con tecnologia TWS che permette di utilizzare gli auricolari in coppia o da solo. Per quanto riguarda la scheda tecnica, gli auricolari Fesjoy A10 True Wireless hanno una distanza di trasmissione di 10 metri, una gamma di frequenza compresa in un range di 40-20 kHz, una sensibilità di 106 ± 3 dB e un’impedenza di 32 Ω.

Per quanto riguarda, invece, l’autonomia, gli auricolari sono dotati entrambi di una batteria da 50 mAh con 3,7 V di potenza, mentre la custodia ha una batteria da 300 mAh e sempre 3,7 V. Questo permette una ricarica completa in circa 2 ore e un’autonomia di circa 3 ore di riproduzione musicale continua. Insomma, se siete alla ricerca di buoni auricolari true wireless Bluetooth economici, non dovete far altro che andare nella pagina di vendita di Amazon, metterle nel carrello e prima dell’acquisto inserire il codice RCQMO9UE che vi farà avere un risparmio del 70% sul prezzo di listino.

