Auricolari true wireless: con questi rimani STUPEFATTO

Acquistare un buon paio di auricolari true wireless è semplicissimo, soprattutto se ti affidi ai giusti marchi. Chi meglio sul mercato se non Xiaomi? Magari potresti non averne mai sentito parlare, ma per fortuna è il tuo giorno fortunato perché le Haylou GT6 sono in promozione su AliExpress. Con appena 25,17€ te le porti a casa rimanendo letteralmente stupefatto dalla loro qualità.

Le spedizioni sono finanche veloci e gratuite in tutta Italia e poi l'IVA è già inclusa nel prezzo, quindi su cosa hai dubbi?

Xiaomi Haylou GT6: gli auricolari true wireless che stavi aspettando

Semplicissimi dal punto di vista estetico, queste true wireless ti basta indossarle per comprenderne il potenziale. Disponibili sia in colorazione nera che bianca, hanno un fit universale che te le fa utilizzare senza mai avvertire fastidi o mal di orecchie. Infatti se non sei amante delle punte in silicone sono ciò che fa al caso tuo.

Dotate di Bluetooth 5.2 ti assicurano praticamente delle connessioni stabili e a bassa latenza così da sfruttarle al meglio in qualsiasi campo. Date queste caratteristiche sono perfette anche per il gaming mobile dunque non perdere l'occasione di testarle!

In ogni caso hanno degli altoparlanti integrati veramente ottimi che ti fanno ascoltare la musica come se fossi in compagnia del tuo artista preferito. In più non mancano i microfoni integrati con cui intrattenere chiamate ed effettuare note vocali pressoché perfette.

La batteria? Una seconda chicca dal momento che ti assicura più di 20 ore di carica con la custodia annessa.

Acquista subito questi auricolari true wireless firmati Xiaomi su AliExpress a soli 25,17€. Li ordini e li ricevi a casa entro fine mese e senza alcun costo aggiuntivo.