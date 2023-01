Auricolari sporchi ADDIO: 3,99€ per il kit di pulizia completo (Amazon)

Non è un problema soggettivo. Gli auricolari si sporcano e parecchio. Può succedere per un sacco di motivi: dalla polvere al cerume, passando per le mani sporche. Ora, che lo si voglia ammettere oppure no, è la realtà e non è nemmeno igienico indossare un wearable sporco, inserendolo in un punto del corpo così delicato.

La cosa interessante è che, per fortuna, esistono semplici soluzioni a questo problema. Infatti, da qualche tempo sono sul mercato dei kit di pulizia – riutilizzabili all’infinito – che permettono di portare a nuova vita le cuffiette e il case di ricarica in pochi minuti. Hanno le sembianze di una penna, ma una volta aperti è facile scoprire che c’è tutto l’occorrente per la pulizia.

Si possono trovare in vendita ai prezzi più disparati, anche ben oltre i 10€, pur essendo tutti sistemi molto simili fra loro. Per questa ragione è bene prestare attenzione a quale scegliere: inutile sprecare denaro. Su Amazon ho scovato un kit a 3,99€ appena e vale decisamente la pena accaparrarselo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Come anticipato, anche lui sembra una penna. Aprendolo però si notano tutti gli strumenti che ti aiuteranno a pulire a fondo il wearable. In questo modo, non solo eliminerai il tipico inestetismo di “gadget sporco”, ma avrai anche la certezza di non mettere nelle orecchie qualcosa che non è sicuro.

Con questo kit di pulizia, i tuoi auricolari saranno sempre puliti e basterà qualche minuto per completare le operazioni di pulizia di cuffiette e custodia di ricarica. Approfitta di quello che è sicuramente il miglior prezzo Amazon del momento: completa l’ordine rapidamente per portarlo a casa a 3,99€ soltanto. Le spedizioni, veloci e gratuite, sono garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.