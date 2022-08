Auricolari SPETTACOLARI, 22 design diversi e unici: da 13€ su Amazon

Lasciati conquistare dal design di questi spettacolari auricolari Bluetooth. Un design unico e ben 22 soggetti diversi fra i quali scegliere quello che ami di più. Architettura in ear, controlli touch e buona autonomia energetica: perfetti per ascoltare musica o parlare al telefono.

Complici gli sconti Amazon del momento, puoi fare un eccezionale affare e prenderli (a seconda della fantasia scelta) a partire da 13€ circa appena: ricorda solo di spuntare sempre il coupon in pagina prima di completare l’ordine. Le spedizioni sono rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Auricolari di design: unici e iconici, mini prezzo

Semplicemente: diversi. Esteticamente non ricordano affatto il classico paio di cuffiette, a volte troppo “serioso”. Questo utile wearable è pensato per chi vuole distinguersi dalla massa, utilizzando un gadget super particolare, che però non ha un prezzo inaccessibile.

A questo dispositivo ovviamente manca niente. C’è una super autonomia energetica, ci sono i controlli touch sulle compatte cuffiette e c’è il pratico design in ear. Il collegamento allo smartphone (o al PC, al tablet, alla TV e non solo) avviene tramite Bluetooth. Dopo la configurazione iniziale, basterà aprire la custodia di ricarica affinché si colleghino.

Sono ben 22 le tipologie e i design a disposizione per questi iconici auricolari: sfoglia tutte le possibilità e scegli quello che più ti piace. Si parte da 13€ circa appena per questo bellissimo modello. Ricorda sempre di spuntare il coupon in pagina prima di completare l’ordine. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite.

