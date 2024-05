Auricolari Soundcore Liberty 4 NC scontati di 30€ su Amazon: 5 colorazioni disponibili!

Siete in cerca di auricolari Bluetooth che vi facciano sentire come un DJ al centro di una festa senza spendere una fortuna? Allora è il vostro giorno fortunato! Amazon ha appena lanciato un’offerta che fa brillare gli occhi: i fantastici Soundcore Liberty 4 NC sono in vendita a soli 59,99 euro invece di 89,99 euro. Un bel risparmio del 33% su questi auricolari top di gamma, disponibili in cinque colorazioni glamour: Blu, Blu Navy, Bianco, Nero e Rosa. Chi ha detto che non si può avere stile mentre si ascolta musica?

Soundcore Liberty 4 NC: caratteristiche principali

Questi auricolari non sono solo belli, sono delle vere bestie tecnologiche. Dotati di cancellazione del rumore da far invidia a una stanza anecoica, questi piccoli geni della tecnologia eliminano fino al 98,5% del rumore grazie a un sensore audio ad alta sensibilità e un driver sovradimensionato. Immaginate di essere in una caffetteria rumorosa e di sentirvi come se foste in un’oasi di tranquillità. La tecnologia Adaptive ANC 2.0 si adatta continuamente ai vostri canali uditivi e all’ambiente esterno, garantendo la pace assoluta ovunque andiate.

Non tutti abbiamo le stesse orecchie, e qui entra in gioco HearID 2.0, che personalizza il profilo audio proprio per voi. Preferite un basso che faccia tremare le finestre o un acuto che faccia piangere di gioia? Potete regolare l’equalizzatore come preferite o scegliere tra 22 preset. Con i driver personalizzati da 11 mm, ogni nota è cristallina. Inoltre, l’audio wireless Hi-Res e la tecnologia LDAC garantiscono un trasferimento dati triplo rispetto al normale Bluetooth, portando la vostra musica preferita a un livello superiore.

Ma aspettate, c’è di più! L’esclusiva tecnologia di Soundcore crea un profilo audio personalizzato analizzando le vostre orecchie e come ascoltate. È come avere un DJ personale nel taschino. Tutto questo può essere vostro per soli 59,99 euro invece di 89,99 euro. E le sorprese non finiscono qui: spedizione rapida e gratuita con Amazon Prime! Non perdete questa occasione d’oro per entrare nel mondo della musica di alta qualità!