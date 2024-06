Auricolari Sony WF-C700N, tuoi con il 40% di sconto: tanta qualità ad un prezzo top

La qualità di Sony ad un prezzaccio ultra-competitivo. Gli auricolari Sony WF-C700N sono in offerta su Amazon a soli 74,99€, grazie ad un clamoroso ed imperdibile sconto del 42%. Te lo assicuriamo: è davvero difficile trovare altri auricolari di questo livello ad un prezzo così conveniente.

Il design degli auricolari Sony WF-C700N è compatto ed ergonomico, con pulsanti fisici per il controllo della musica e delle chiamate. Gli auricolari sono resistenti all’acqua con una certificazione IPX4: sono perfetti per l’uso durante l’attività fisica o sotto la pioggia​.

Gli auricolari sono dotati di driver da 5mm che offrono un suono bilanciato e dettagliato. La funzione DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) migliora la qualità audio, rendendo la musica più chiara e vivace. La qualità del suono, nel complesso, è eccellente – a maggior ragione considerando il prezzo competitivo di questi auricolari.

La cancellazione attiva del rumore è efficace nel ridurre il rumore ambientale. La modalità ambiente è personalizzabile tramite l’app Sony Headphones Connect, permettendo di regolare il livello di rumore a seconda delle tue esigenze.

L’autonomia è ottima: fino ad 8 ore, a cui si aggiungono 15 ore usando la custodia con funzione di ricarica. Vale la pena di segnalare che i WF-C700N supportano anche la ricarica rapida: in appena 5 minuti ottieni 1,5 ore di autonomia. Davvero notevole. Non farti scappare questa offerta: acquista subito i Sony WF-C700N per averli con il 40% di sconto.