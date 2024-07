Auricolari Sony WF-C500 scontati del 35% su eBay: prezzo bomba!

Gli auricolari sono ormai un accessorio essenziale per la vita quotidiana, sia per ascoltare musica durante gli spostamenti che per gestire chiamate lavorative in modalità hands-free. Se stai cercando un paio di auricolari di alta qualità a un prezzo accessibile, eBay ha l’offerta perfetta per te. Gli auricolari Sony WF-C500, noti per la loro eccellente qualità audio e comfort, sono ora disponibili a soli 64,99 euro, rispetto al prezzo originale di 99,99 euro. Questa riduzione del prezzo del 35% rappresenta un’opportunità straordinaria per chi desidera migliorare la propria esperienza di ascolto senza spendere una fortuna.

Auricolari Sony WF-C500: caratteristiche principali

I Sony WF-C500 sono progettati per offrire un’esperienza audio di alta qualità. Dotati di driver da 5,8 mm, questi auricolari garantiscono un suono chiaro e ben bilanciato, con bassi potenti e alti cristallini. La tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) di Sony ripristina le alte frequenze perse durante la compressione, offrendo un suono ricco e naturale, perfetto per ogni genere musicale.

Un altro punto di forza dei Sony WF-C500 è il loro design ergonomico e compatto. Gli auricolari sono leggeri e si adattano comodamente all’orecchio, rendendoli ideali per un uso prolungato. Vengono forniti con gommini di diverse dimensioni per garantire una vestibilità sicura e confortevole per ogni utente. Il design compatto e portatile li rende perfetti per essere portati ovunque, permettendoti di godere della tua musica preferita in qualsiasi momento.

Gli auricolari Sony WF-C500 offrono fino a 10 ore di autonomia con una singola carica, e grazie alla custodia di ricarica inclusa, è possibile ottenere altre 10 ore di riproduzione, per un totale di 20 ore di ascolto. Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti offre fino a 1 ora di riproduzione, perfetta per quando sei di fretta e hai bisogno di un boost veloce.

I Sony WF-C500 sono dotati di connettività Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione stabile e senza interruzioni. Sono anche compatibili con gli assistenti vocali come Google Assistant e Siri, permettendoti di controllare la tua musica, rispondere alle chiamate e gestire altre funzioni con semplici comandi vocali. Inoltre, grazie alla funzione Fast Pair di Google, è possibile abbinare gli auricolari al tuo dispositivo Android in pochi secondi.

Questi auricolari sono certificati IPX4, il che significa che sono resistenti a spruzzi d’acqua e sudore. Questa caratteristica li rende perfetti per l’uso durante l’attività fisica o in condizioni meteorologiche avverse, garantendo una durata e una resistenza superiori.

L’offerta di eBay sugli auricolari Sony WF-C500 è un’opportunità imperdibile per chi cerca qualità audio, comfort e funzionalità avanzate a un prezzo competitivo. Acquistare questi auricolari a soli 64,99 euro, rispetto al prezzo originale di 99,99 euro, significa fare un investimento intelligente per migliorare la tua esperienza di ascolto quotidiana. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria promozione: visita subito eBay e aggiungi i Sony WF-C500 al tuo carrello per approfittare di questo incredibile sconto!