Auricolari Sony WF-1000XM5: il suono PREMIUM che meriti (-23%)

Gli auricolari Sony WF-1000XM5 rappresentano il massimo dell’innovazione tecnologica nel campo degli auricolari true wireless. Oggi è possibile acquistarli su Amazon con un incredibile sconto del 23%, un’opportunità imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza audio senza precedenti, al prezzo speciale di soli 247,00 euro, anziché 319,00 euro.

Auricolari Sony WF-1000XM5: solo per chi cerca il massimo

Con una tecnologia di cancellazione del rumore all’avanguardia, questi auricolari garantiscono prestazioni superiori rispetto a qualsiasi altro modello sul mercato. Secondo una ricerca di Sony Corporation, gli WF-1000XM5 offrono il miglior noise cancelling a partire dal 10 aprile 2023, misurato utilizzando linee guida conformi a JEITA.

La qualità del suono è sorprendente grazie al nuovo Dynamic Driver X, che permette di ascoltare voci più ricche e dettagli più nitidi. La compatibilità con l’audio ad alta risoluzione e tecnologie avanzate come il DSEE Extreme esaltano ulteriormente ogni nota, rendendo ogni ascolto un’esperienza immersiva.

Sony ha integrato negli auricolari WF-1000XM5 la migliore qualità di chiamata mai vista in cuffie true wireless. I sensori di conduzione ossea e la tecnologia Precise Voice Pickup assicurano che la voce venga captata in modo chiaro anche in ambienti rumorosi, rendendo questi auricolari ideali per le chiamate in qualsiasi contesto. A partire dal 26 giugno 2023, questi auricolari sono i migliori della categoria secondo Sony.

Il design compatto e lussuoso dei WF-1000XM5, arricchito da una texture lucida e un’ergonomia migliorata, assicura un comfort ottimale. I nuovi cuscinetti per l’isolamento del rumore, disponibili in diverse dimensioni, migliorano la vestibilità e il comfort, adattandosi perfettamente all’orecchio.

La lunga durata della batteria è un altro punto di forza: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica, estendibili a 24 ore grazie alla custodia di ricarica. Inoltre, la funzione di ricarica rapida offre fino a 60 minuti di ascolto con soli 3 minuti di ricarica.

La connessione multipoint permette di accoppiare gli auricolari con due dispositivi contemporaneamente, rendendoli compatibili con Android, iOS, Windows e MacOS. Questa versatilità li rende perfetti per chi utilizza diversi dispositivi durante la giornata.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e assicurati i Sony WF-1000XM5 per un’esperienza audio di qualità premium, al prezzo ridicolo di soli 247,00 euro.