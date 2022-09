Auricolari Sony: il TOP a un prezzo da non credere, -52% su Amazon

Di solito quando c’è il prezzo non c’è la qualità, ma questo non è proprio il caso. Oggi Amazon propone degli Auricolari top a meno di 49 euro. Approfitta di questa offerta da non credere e metti subito nel tuo carrello gli Auricolari Sony WF-C500 a soli 48,49 euro, invece che 99,99 euro.

Non c’è bisogno di fare pubblicità alla Sony, marca ormai da molti anni, a livelli altissimi praticamente in ogni dove. Anche quando si tratta di auricolari quindi, siamo di fronte all’eccellenza. Cuffie compatte che si adattano perfettamente all’orecchio, impercettibili da vedere e comode da indossare.

Un prezzo mai visto per questi auricolari, che sicuramente andranno via come il pane. Perciò non arrivare troppo tardi, compra adesso su Amazon gli auricolari Sony WF-C500 a soli 48,49 euro, e risparmia più di 50 euro.

Auricolari Sony: una marea di motivi per averli subito

Gli auricolari Sony WF-C500 sono dotati della tecnologia DSEE che ripristina l’audio ad alta frequenza e il fade-out sulla traccia, per un’esperienza di ascolto realistica e dinamica. Scaricando l’app Sony Headphones Connect, potrai anche equalizzare la musica usando i preset impostati, oppure crearli da zero, a tuo piacimento.

Si presentano con una custodia di ricarica molto piccola, facile da mettere in tasca, senza troppi ingombri, e così puoi portare gli auricolari ovunque tu vada. L’autonomia è di 20 ore con custodia di ricarica. Il grado di protezione all’acqua IPX4 li rendono adatti anche per essere usati mentre fai sport.

Non parliamo oltre perché questa è un’offerta imperdibile, da cogliere subito. Metti adesso nel carrello i fantastici auricolari Sony WF-C500 a soli 48,49 euro, in offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.