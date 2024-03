Auricolari Sony ad un prezzo MAI visto: pura POTENZA musicale

I potentissimi auricolari Bluetooth Sony WF-C700N offrono un suono stereo mozzafiato, a cui si aggiunge la lunga autonomia in fase di utilizzo e l’impeccabile tecnologia di ricarica rapida. Costruzione di alto livello per assicurarti massima comodità, leggerezza ed impermeabilità con certificazione IPX4.

Approfitta di quest’occasione, prima che l’offerta giunga al termine: completa l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 29%, gli auricolari Sony saranno tuoi ad un prezzo di circa 92 euro invece di 129 euro.

Crollo di prezzo per gli auricolari Sony WF-C700N

Questi eccellenti auricolari TWS di Sony godono di un valido sistema di cancellazione del rumore: concentrati solo su ciò che stai ascoltando, senza distrazioni esterne. Un audio nitido e senza distorsioni accompagnerà le tue playlist musicali preferite, con bassi accentuati che ti faranno letteralmente saltare dalla sedia: pura potenza sonora.

Con gli auricolari Sony potrai dimenticare tutti i problemi di autonomia: grazie alla custodia di ricarica, possono raggiungere una durata in fase di utilizzo pari a ben 20 ore. Da sottolineare anche l’efficiente sistema di ricarica rapida e la possibilità di abbinare le cuffiette in simultanea a due dispositivi. Insomma, non manca nulla.

Ascolta l’istinto, prima che le unità a disposizione finiscano, e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Sony WF-C700N: potrai risparmiare più di 37 euro e li riceverai a casa prestissimo con spedizione gratuita.