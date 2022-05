Auricolari sempre PULITI: kit premium a 6€ su Amazon

Gli auricolari sono comodissimi. Li usi tutti i giorni, parlando al telefono e ascoltando la musica mantenendo le mani libere. Il contatto con le orecchie e con l’ambiente esterno porta però alla creazione di sporcizia, è inevitabile.

Pulirsi sfregandoli può aiutare a togliere “il grosso” (o a spalmarlo, peggiorando la situazione), ma di certo non va bene per la pulizia di fino. Da poco, sono arrivati in commercio dei kit specifici per questo scopo. Costano poco più di una decina di euro, sono riutilizzabili e ti permettono di arrivare a rimuovere lo sporco da ogni angolo, anche dal più stretto.

Approfittando di particolari sconti, su Amazon puoi addirittura prendere uno di questi set spendendo pochissimo. Quello che ho trovato oggi, completo di custodia, lo porti a casa a 6€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Auricolari puliti: basta il kit specifico

Universale, compatto e portatile. Quando è chiuso nella custodia, questo set sembra una penna, essenzialmente. Una volta aperto, scopri lo strumento di pulizia, dotato persino di spugnetta per arrivare a pulire la custodia, nella parte più interna. Proprio lì dove solitamente si deposita la sporcizia.

Quando finisci, pulisci il kit e lo riponi, pronto per il prossimo utilizzo. Il momento di fare un ottimo affare su Amazon, con questo set per auricolari sempre puliti in sconto a 6€ circa appena, è adesso. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.