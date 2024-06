Auricolari realme Buds Air 5 Pro: SUPER sconto del 17%

Gli auricolari realme Buds Air 5 Pro rappresentano una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza audio senza compromessi. Grazie alla loro innovativa architettura acustica, questi auricolari sono dotati di un driver per bassi da 11 mm e un tweeter micro-planare da 6 mm. Questa combinazione garantisce bassi potenziati e acuti cristallini, offrendo una qualità del suono professionale su tutte le frequenze.

Attualmente in sconto del 17% su Amazon, sono un’occasione da prendere al volo al prezzo speciale di 62,99 euro, anziché 76,31 euro.

Auricolari realme Buds Air 5 Pro

La durata della batteria è un altro punto di forza dei realme Buds Air 5 Pro. Con un’autonomia di riproduzione fino a 40 ore, potrai goderti la tua musica per un’intera settimana con una sola ricarica. Inoltre, la funzione di ricarica rapida è perfetta per chi ha bisogno di un boost veloce: bastano 10 minuti di ricarica per ottenere fino a 7 ore di riproduzione continua.

Per gli amanti del gaming, la modalità Gioco di questi auricolari offre una latenza ultra bassa di 40 ms. Questa caratteristica assicura una sincronizzazione audio-video perfetta, migliorando l’esperienza di gioco e rendendola ancora più immersiva. Le battaglie più intense saranno ancora più emozionanti grazie alla precisione e alla velocità di risposta di questi auricolari.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) dei realme Buds Air 5 Pro è tra le più avanzate nel settore, con una riduzione del rumore fino a 50 dB. Questo è 8 dB in più rispetto alla generazione precedente, garantendo un isolamento acustico eccezionale. Che tu sia in un ambiente rumoroso o semplicemente desideri un po’ di tranquillità, questi auricolari ti permetteranno di goderti la tua musica senza distrazioni.

Un’altra caratteristica straordinaria è l’effetto audio spaziale a 360°. Basato su un algoritmo avanzato derivato dalle ricerche interne di realme, questo effetto audio ricrea un ambiente sonoro tridimensionale, simile a quello cinematografico. Questo ti permette di immergerti completamente nella musica, sentendo ogni dettaglio come se fossi nel bel mezzo della scena sonora.

