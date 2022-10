Auricolari PULITISSIMI con 5€, l'accessorio più famoso in MEGA SCONTO

Se c’è una cosa che fa storcere il naso è aprire la custodia dei tuoi auricolari Bluetooth e vedere che non sono l’accessorio tecnologico più pulito che possiedi. Purtroppo funziona così: le tue orecchie non si trattengono quando ascolti musica.

Non c’è nulla di cui vergognarsi, il cerume fa parte della nostra vita. Tenerlo lì? Assolutamente no, toglilo via con questo oggettino che non puoi non conoscere. Acquistalo su Amazon in grande sconto, spunta il coupon e portarlo a casa a metà prezzo: 5,99€.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Auricolari che tornano puliti come non mai: ti serve questo oggetto qua

Sembra una penna ma in realtà sono 3 strumenti in uno. Questo accessorio per auricolari è perfetto, lo puoi utilizzare con ogni tipologia di cuffietta per farla tornare come nuova.

Lo porti sempre con te visto che una volta che è chiuso è piccolissimo e non occupa assolutamente spazio.

In modo particolare è costituito da:

una punta in metallo per eliminare residui grossolani e raggiungere le zone più minuziose;

per eliminare residui grossolani e raggiungere le zone più minuziose; uno spazzolino fitto con setole morbidissime per spazzare via qualunque genere di sporco;

con setole morbidissime per spazzare via qualunque genere di sporco; un’estremità in gomma perfetta per pulire il case di ricarica, là dove ti viene impossibile arrivare in altri modi.

Ti segnalo che viene venduto esplicitamente per prodotti firmati Apple, però come ti ho già detto, puoi utilizzarlo anche con altri marchi: in fin dei conti gli auricolari si somigliano un po’ tutti tra di loro o no?

Non aspettare un secondo in più e porta a casa il tuo kit per pulire gli auricolari a soli 5,99€ spuntando il coupon su Amazon. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

