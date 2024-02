Auricolari potentissimi con pulsanti touch: tuoi a METÀ prezzo (14€)

Gli auricolari Oscal Hibuds5 rappresentano l’apice della tecnologia audio Bluetooth ad un prezzo così basso: ottime performance e suono cristallino ti accompagneranno per oltre un giorno. Dotati della più recente tecnologia Bluetooth 5.3, garantiscono una connessione stabile e senza ritardi, consentendoti una fruizione di musica, film e giochi.

Oggi puoi avere gli auricolari Oscal Hibuds5 a soli 14 euro anziché 29 euro, grazie al coupon con sconto del 50% da spuntare in pagina: completa il tuo acquisto su Amazon prima che la promozione giunga al termine.

Prezzo sgretolato per gli auricolari Oscal Hibuds5

Gli auricolari Oscal Hibuds5 sono progettati per offrire massimo comfort e praticità. Grazie alla loro vestibilità ergonomica ed alle dimensioni ridotte, si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio assicurando una sensazione di leggerezza e comfort anche dopo ore di utilizzo. Inoltre, il pratico sensore smart touch consente di gestire le chiamate e la riproduzione musicale con un solo tocco, rendendo l’utilizzo delle cuffie estremamente semplice ed intuitivo.

L’accoppiamento con i tuoi dispositivi è pressoché istantaneo. Con una batteria che dura fino a 36 ore, grazie alla custodia di ricarica, e sottolineando la totale compatibilità con dispositivi iOS e Android, gli auricolari Oscal Hibuds5 sono perfetti per l’uso quotidiano, sia in palestra che in viaggio. Inoltre, con la certificazione di impermeabilità IPX7 , puoi utilizzarli senza preoccuparti delle condizioni atmosferiche oppure a diretto contatto con il sudore della pelle.

Ascolta l’istinto, prima che le scorte si esauriscano, e metti nel carrello oggi stesso i tuoi nuovi auricolari Oscal Hibuds5 a metà prezzo: arriveranno a casa nel giro di pochissimi giorni e sarà amore al primo ascolto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.