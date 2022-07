Auricolari PERFETTI se trascorri intere giornate fuori casa: solo 46€

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueAir2, decisamente consigliati in virtù dell’altissimo rapporto qualità-prezzo, sono in grado di riprodurre un suono ricco di dettagli e con bassi corposi, senza poi dimenticare l’infinita durata della batteria per coprire la giornata senza alcun problema.

Approfittane subito, prima che la promozione termini: effettua ora il tuo acquisto su Amazon e, con un gradito sconto del 29%, gli auricolari saranno tuoi con poco più di 46 euro ed un risparmio di oltre 19 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueAir2 in offerta su Amazon ad un prezzo ridicolo

Questi auricolari vantano un efficace sistema di cancellazione del rumore, anche grazie ai 4 microfoni integrati che contribuiscono a rendere sempre chiare e comprensibili le conversazioni telefoniche.

Gli auricolari Bluetooth realizzati da SoundPEATS utilizzano un driver a diaframma bio-composito da 14,2 mm ed un codec aptX per analizzare accuratamente ogni singola sfumatura sonora e restituire un audio pieno ed avvolgente. Ottimi riscontri per quanto riguarda la durata della batteria: fino a 5 ore di utilizzo con un singolo ciclo di ricarica, ben 25 ore ricorrendo alla pratica custodia.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa i tuoi auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueAir2: oltre ad un considerevole risparmio di spesa, li riceverai in pochi giorni e con spedizione gratuita.

