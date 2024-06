Auricolari OPPO Enco Air3 Pro: IRRESISTIBILI a questo prezzo (-33%)

Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro rappresentano una delle migliori opzioni sul mercato per chi desidera un’esperienza audio di altissimo livello. Ora, grazie a un incredibile sconto del 33% su Amazon, sono ancora più convenienti al prezzo speciale di soli 59,99 euro, anziché 89,99 euro.

Auricolari OPPO Enco Air3 Pro: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Questi auricolari sono dotati di un driver dinamico in fibra di bambù da 12.4 mm, che garantisce un suono naturale e nitido, capace di rendere ogni dettaglio della musica. I bassi sono profondi e coinvolgenti, permettendo di apprezzare appieno ogni genere musicale, dal rock alla musica classica.

La tecnologia di riduzione attiva del rumore con doppio microfono AI offre quattro modalità differenti, permettendo di scegliere l’isolamento acustico più adatto per ogni situazione, che si tratti di una chiamata o dell’ascolto di brani musicali in un ambiente rumoroso. Questo sistema avanzato migliora significativamente la qualità delle chiamate, eliminando i rumori di fondo e rendendo la voce chiara e nitida.

Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro sono anche molto pratici. Con una sensibilità dello speaker di 107±3 dB, offrono un volume potente e una resa sonora eccellente. La batteria da 43mAh per ciascun auricolare e la custodia di ricarica da 440mAh garantiscono una lunga autonomia. I tempi di ricarica sono contenuti: 90 minuti per gli auricolari e 120 minuti per la custodia, permettendo di tornare ad ascoltare la musica in pochissimo tempo.

Un altro punto di forza è la connettività Bluetooth 5.3 bineurale, che assicura una connessione stabile e a bassa latenza, ideale per guardare video o giocare senza ritardi audio. Inoltre, la possibilità di abbinare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente offre una comodità senza pari, permettendo di passare facilmente dalla visione di un film sul tablet alla risposta a una chiamata sullo smartphone.

Con queste caratteristiche eccezionali, gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro sono un’opzione irresistibile per chiunque voglia migliorare la propria esperienza audio. E oggi, grazie allo sconto del 33% su Amazon, sono più accessibili che mai. Non perdere questa occasione unica e acquistali al prezzo speciale di soli 59,99 euro, prima che sia troppo tardi.