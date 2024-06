Auricolari OPPO Enco Air3 a soli 44€? AFFARONE incredibile su Amazon!

OPPO Enco Air3: caratteristiche tecniche

Gli auricolari OPPO Enco Air3 sono noti per la loro qualità audio superiore, garantita dalla tecnologia avanzata di OPPO. Con un driver dinamico in titanio da 13,4 mm, questi auricolari offrono un suono ricco e dettagliato, con bassi potenti e alti nitidi. La tecnologia di cancellazione del rumore AI, basata su algoritmi di intelligenza artificiale, assicura chiamate chiare e senza disturbi anche in ambienti rumorosi.

Gli OPPO Enco Air3 sono dotati di Bluetooth 5.3 bineurale a bassa latenza e multidispositivo che garantisce una connessione stabile e senza interruzioni con i vostri dispositivi. La latenza ultra bassa li rende perfetti per il gaming, assicurando che l’audio sia sempre sincronizzato con le immagini. Per quanto riguarda la batteria, questi auricolari offrono fino a 25 ore di autonomia con la custodia di ricarica, permettendovi di godere della vostra musica preferita per tutta la giornata senza preoccupazioni. Con soli 10 minuti di ricarica rapida, inoltre, potrete godere di uno splendido audio per ben 2 ore.

Il design degli OPPO Enco Air3 è elegante e moderno, con una custodia di ricarica trasparente che permette di vedere gli auricolari all’interno. Gli auricolari stessi sono leggeri e comodi, progettati per adattarsi perfettamente alle orecchie senza causare fastidi anche dopo un uso prolungato. La resistenza all’acqua e alla polvere IP54 li rende adatti per l’uso durante gli allenamenti o in condizioni meteo avverse.

In conclusione, gli OPPO Enco Air3 rappresentano un’ottima scelta per chi cerca auricolari wireless di qualità a un prezzo competitivo. Con l’offerta di Amazon che li porta a soli 44,99 euro, è il momento ideale per approfittarne. Che siate appassionati di musica, gamer o semplicemente alla ricerca di auricolari per le vostre chiamate quotidiane, gli OPPO Enco Air3 sapranno sicuramente soddisfare le vostre esigenze. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: acquistate ora e sperimentate la qualità audio superiore di OPPO.