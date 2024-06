Auricolari Oppo dal sound CLAMOROSO: prezzo sbriciolato (33€)

Gli auricolari Bluetooth Oppo Enco W12 offrono caratteristiche tecniche e prestazioni di altissimo livello per la loro fascia di prezzo. Con supporto per Dolby Atmos, lunga durata della batteria, resistenza all’acqua e alla polvere, controlli touch e molte altre funzionalità, questi auricolari TWS sono davvero da non perdere.

Approfitta di questa fantastica occasione: con uno sconto assurdo del 44%, puoi acquistare su Amazon gli auricolari Oppo Enco W12 a soli 33 euro, anziché i soliti 59 euro.

Super sconto per gli auricolari Oppo Enco W12

Gli auricolari Oppo garantiscono un’esperienza audio straordinaria, con suoni alti definiti e bassi profondi grazie al driver dinamico da 8 mm che ottimizza la qualità del suono dei formati AAC tramite connessione Bluetooth 5.2. Gli Enco W12 presentano un design in-ear ergonomico e un peso di soli 4 grammi per ciascun auricolare. Da segnalare la Modalità Gioco, che riduce la latenza per una sincronizzazione ottimale durante il gaming.

Le chiamate e videochiamate risultano nitide e ben comprensibili, grazie all’algoritmo intelligente che enfatizza la voce e riduce i rumori di fondo. Gli auricolari Oppo Enco W12 sono anche impermeabili, ideali per l’uso sotto la pioggia o durante l’allenamento. La custodia di ricarica offre un’autonomia complessiva fino a 24 ore, con 6 ore di riproduzione per singola carica. Completamente compatibili con dispositivi Android e iOS.

Non lasciarti sfuggire questa occasione, le scorte sono limitate: metti subito nel carrello gli auricolari Oppo Enco W12 e risparmia oltre 26 euro sul prezzo originale, ricevendoli a casa tua in pochissimo tempo.