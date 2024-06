Auricolari Nothing Ear: vi innamorerete del loro design e oggi del prezzo WOW

Se stai cercando un paio di auricolari wireless che combinano un design unico con prestazioni eccezionali, gli auricolari Nothing Ear sono un’opzione da non perdere, soprattutto grazie all’attuale offerta di Amazon. Normalmente venduti a 149 euro, questi auricolari sono ora disponibili a soli 129 euro, rappresentando un’occasione imperdibile per chi desidera un audio di alta qualità a un prezzo scontato.

Nothing Ear: design unico e qualità del suono altissima

Gli auricolari Nothing Ear sono noti per il loro design trasparente e minimalista, che li distingue nettamente dagli altri prodotti sul mercato. Creati da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, questi auricolari vantano un’estetica pulita e futuristica. Il design trasparente non è solo un vezzo stilistico, ma riflette la filosofia di Nothing di trasparenza e innovazione. Gli auricolari sono leggeri e comodi da indossare, perfetti per un uso prolungato.

La qualità del suono offerta dai Nothing Ear è impressionante. Dotati di driver dinamici da 11 mm, questi auricolari offrono un audio ricco e dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini. Insieme a un nuovo diaframma in ceramica, si aumenta il flusso d’aria del 10% all’interno di ciascun auricolare così da avere una minore distorsione e una nitidezza più intensa.

Ear supporta lo streaming ad alta risoluzione tramite Bluetooth. Il risultato è potente e puro senza compromettere la qualità così da avere una qualità audio fedele alle intenzioni dell’artista. Fino a 1 Mbps 24 bit/192 kHz con LHDC 5.0 e fino a 990 kbps con frequenze fino a 24 bit/96 kHz con LDAC. Adatta la musica al modo in cui la ascolti su scala individuale. Crea il tuo ID uditivo nell’app Nothing X e così i dati registrati vengono quindi utilizzati in tempo reale per regolare in modo intelligente i livelli dell’equalizzatore sui risultati dei test dell’udito.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 45dB consente di godere della propria musica senza disturbi esterni, ideale per l’uso in ambienti rumorosi come mezzi pubblici o uffici affollati. Inoltre, la modalità trasparenza permette di restare consapevoli dell’ambiente circostante quando necessario. Ear controlla automaticamente la presenza di perdite di rumore tra l’auricolare e il condotto uditivo, quindi aumenta la cancellazione del rumore per compensare. In questo modo potrai ottenere la migliore cancellazione del rumore possibile.

Chiedi, ascolta e impara da ChatGPT anche in movimento. Un’integrazione unica nel suo genere, creata per il tuo ecosistema Nothing, ma disponibile solo con gli auricolari Nothing quando sono connessi ai telefoni Nothing.

Grazie all’offerta di Amazon, gli auricolari Nothing Ear sono ora disponibili a 129 euro, con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino. Questo rende il prodotto ancora più allettante, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca auricolari premium senza spendere una fortuna.