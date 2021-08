Le LG TONE Free FN4 sono disponibili in offerta su Amazon a 49,99 euro, lo sconto del 50% corrisponde ad un risparmio effettivo di 49,91 euro rispetto al prezzo solito.

Auricolari TWS LG TONE Free FN4: caratteristiche principali

Disponibili in colorazione nera o bianca, le cuffie true wireless di LG sono in-ear e caratterizzate da un design allungato. Il modello FN4 è compatibile sia con Android che con iOS e si connette allo smartphone via bluetooth 5.0, la custodia di ricarica a base circolare ricorda la forma di una conchiglia, gli auricolari si alimentano tramite una serie di pin posizionati lungo il profilo.

Grazie al doppio microfono integrato le LG TONE Free offrono un'ottima qualità audio in chiamata, con un particolare sistema di riduzione del rumore passiva e cancellazione dell'eco. Il produttore dichiara fino a 6 ore di riproduzione musicale con una sola carica, la custodia è in grado di ricaricare gli auricolari ben 2 volte, per un'autonomia complessiva di circa 18 ore. Il sistema di ricarica rapida consente 1 ora di batteria in appena 5 minuti sotto carica.

Oggi le LG TONE Free FN4 sono in offerta su Amazon a 49,91 euro, un ottimo sconto del 50% per un paio di auricolari TWS di fascia medio-alta. Con la spedizione espressa Prime il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.

