Due auricolari Lenovo in offerta: SCONTI fino al 68%

Nella vita di tutti i giorni possedere un paio di auricolari è un piacere non da poco. Infatti, tramite essi, riusciamo a gestire la normale messaggistica istantanea tramite messaggi vocali, o semplicemente rispondere alle chiamate senza la necessità di utilizzare lo smartphone. Oggi vogliamo proporvi due particolari modelli di auricolari Lenovo che sono in questo momento in super sconto sul sito ufficiale di TomTop. Vediamoli nel dettaglio e non perdiamoci in chiacchiere.

Lenovo QT82

Iniziamo da questo modello, True Wireless Stereo con Bluetooth 5.0 e certificazione IPX5 resistente a schizzi e polvere. Tramite il controllo touch è possibile gestire il volume, rispondere, declinare o chiudere le chiamate in entrata, cambiare canzone in riproduzione e così via.

Tra le feauture più importanti spicca sicuramente l’autonomia, di circa 6/8 ore (in base all’utilizzo e al volume) nonché il tempo di ricarica che porta gli auricolari ad una carica completa in circa un’ora. Si tratta di auricolari che, grazie alla certificazione IPX5, garantiscono un grande comfort anche in sessioni di allenamento prolungate. I gommini, tra l’altro, assicurano stabilità e pressione (mai eccessiva).

Lenovo LivePods LP40

Questa invece è un’offerta veramente imperdibile. Infatti con il 60% di sconto potrete portarvi a casa ben due paia di auricolari Lenovo LivePods LP40. Tra le caratteristiche più importanti, sicuramente il design degli auricolari muniti di controllo touch intelligente. Si tratta di auricolari estremamente leggeri e compatti che si adattano molto bene al condotto uditivo senza mai recare fastidio.

Anch’essi sono resistenti al sudore e ad eventuali schizzi, muniti anche di driver dinamico da 13 mm per un audio stereo e di ingresso “type-C” per la ricarica. A completare la panoramica di specifiche tecniche, anche loro sono equipaggiati con Bluetooth 5.0, low-latency e bassissimo consumo energetico. Questo modello sicuramente differisce dall’altro per l’assenza dei classici gommini. La forma ergonomica dell’auricolare, tuttavia, assicura grip e isolamento.

