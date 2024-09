Auricolari JBL T110: comodi e potenti, a prezzo stracciato su Amazon (4,99€)

Gli auricolari JBL T110 sono pensati per te che cerchi una soluzione comoda, pratica e veloce per ascoltare la musica in giro ed effettuare telefonate senza toccare lo smartphone. Soprattutto è una soluzione economica dato che puoi acquistarli in sconto a soli 4,99 euro invece di 9,99.

Auricolari JBL T110: microfono integrato e cavo piatto antigroviglio

Nonostante le dimensioni e il prezzo ridotto, questi auricolari garantiscono un’esperienza audio di alta qualità grazie al suono JBL Pure Bass, con bassi potenti e profondi. Sono perfetti quindi per ascoltare musica o rispondere alle chiamate, risultando ideali per l’uso quotidiano, che sia a casa, al lavoro o in viaggio.

Il loro design ergonomico li rende leggeri e confortevoli, consentendoti di indossarli a lungo senza fastidi se consideri anche il dettaglio pratico del cavo piatto antigroviglio. Inoltre, il comando con microfono integrato permette di gestire facilmente la riproduzione musicale e rispondere alle chiamate.

Incluso nella confezione, trovi un set di gommini auricolari intercambiabili in tre misure (S, M, L) per garantire una vestibilità confortevole per ogni tipo di orecchio. L’attacco con jack da 3,5 mm assicura la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi elettronici tra PC, smartphone, tablet e console da gioco.

Gli auricolari JBL T110 sono davvero un’opzione pratica, versatile ed economica se cerchi qualità audio e comfort. Il prezzo in offerta è di 4,99 euro invece di 9,99.