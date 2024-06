Auricolari JBL a 4,99 euro: l'oggetto sempre utile a metà prezzo (-50%)

Ti serve un nuovo paio di auricolari, senza spendere troppe e senza rinunciare alla qualità? I JBL T110 sono perfetti e rispondono a tutte queste esigenze: oggi con il 50% di sconto puoi acquistarli su Amazon a soli 4,99 euro.

Auricolari JBL T110 in offerta: le caratteristiche

Queste cuffiette in-ear non rinunciano al caratteristico suono JBL Pure Bass che trovi nei modelli più costi: questo ti assicura un paio di auricolari capaci di garantirti un suono profondo e bassi potenti, ideali per ogni situazione e in ogni contesto tu decida di utilizzarli.

Dal design ergonomico, leggero e compatto rende gli auricolari T110 comodi da indossare a lungo: molto importante inoltre è il cavo piatto antigroviglio, che ti permette di conservarli momentaneamente anche in tasca senza il rischio di passare ore a cercare di sbrigliare il cavo.

Il comando con microfono integrato ti da la possibilità di gestire facilmente la musica e rispondere alle chiamate in arrivo sullo smartphone: con driver da 9mm che assicurano un suono potente e chiaro, questi auricolari sono un’ottima scelta senza spendere troppo e comprendono anche un set di gommini auricolari intercambiabili in tre misure diverse (S, M, L) da adattare alle tue esigenze.

Approfitta dello sconto al 50% di Amazon e acquistali a soli 4,99 euro.