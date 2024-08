Auricolari Jabra perfetti per gli sportivi: puoi usarli con Alexa (69€)

Gli auricolari Jabra Elite 4 Active ti faranno compagnia nel corso dei tuoi allenamenti, offrendo un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Grazie alla loro versatilità, sono ideali anche per l’uso quotidiano ed in ogni momento potrai affidarti ad Alexa tramite delle semplicissime gesture. La qualità audio è eccellente, sia per l’ascolto di musica che per le chiamate: difficile trovare di meglio con una spesa tanto ridotta.

Non lasciarti sfuggire l’offerta su Amazon: ordina oggi stesso gli auricolari Jabra Elite 4 Active con uno sconto esclusivo del 17%, ottenendoli ad un prezzo di appena 69 euro rispetto agli 84 euro di listino.

Auricolari Jabra Elite 4 Active al minimo storico

Con un design ergonomico senza alette e certificazione IP57, i Jabra Elite 4 Active sono progettati per offrire comfort e resistenza contro pioggia e sudore. Grazie alla cancellazione attiva del rumore ed ai quattro microfoni integrati, puoi gestire al meglio le chiamate scegliendo di ascoltare i suoni ambientali con la funzione HearThrough o eliminandoli con l’ANC.

Gli auricolari offrono un suono di alta qualità con bassi profondi e la possibilità di personalizzare l’equalizzazione. È possibile utilizzare anche un solo auricolare in modalità mono. Con la connessione Bluetooth, puoi interagire rapidamente con Alexa, Siri o Google. La batteria ha un’autonomia di 7 ore, estendibile fino a 28 ore con la custodia di ricarica.

Affrettati, le scorte sono limitate: aggiungi ora al carrello gli auricolari Jabra Elite 4 Active al prezzo più basso di sempre ed approfitta della spedizione rapida e gratuita per riceverli direttamente a casa tua.