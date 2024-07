Auricolari Jabra con ALEXA: ora bastano MENO di 100€ per averli

Gli auricolari Jabra Elite 4 Active sapranno offrirti la migliore energia musicale durante i tuoi allenamenti sportivi. La loro versatilità li rende adatti anche all’uso quotidiano, grazie al supporto per assistenti virtuali come Alexa che potrai attivare con gesture immediate. Offrono una qualità del suono impressionante anche nel corso delle chiamate: sono semplicemente perfetti.

Approfitta oggi stesso dell’offerta su Amazon per completare l’acquisto: gli auricolari Jabra Elite 4 Active ti aspettano con uno sconto esclusivo del 23%, al prezzo speciale di soli 92 euro anziché 119 euro.

Auricolari Jabra Elite 4 Active oggi in offerta

Con un design ergonomico senza alette e certificazione IP57, gli auricolari Jabra Elite 4 Active garantiscono comodità e resistenza contro pioggia e sudore. L’impeccabile sistema di cancellazione del rumore, anche in chiamata grazie ai quattro microfoni integrati, ti permette di ascoltare i suoni ambientali con la tecnologia HearThrough regolabile o di attivare l’ANC per eliminare ogni disturbo.

La qualità del suono è straordinaria, con bassi potenti ed equalizzazione personalizzabile: puoi utilizzare un solo auricolare in modalità mono quando necessario. Tramite la connessione Bluetooth al tuo smartphone, potrai rivolgerti istantaneamente agli assistenti vocali ad Alexa, Siri o Google. Gli auricolari offrono un’autonomia di 7 ore, estendibile a un totale di 28 ore con la custodia di ricarica.

Non perdere tempo, le scorte stanno terminando: salva ora nel carrello gli auricolari Jabra Elite 4 Active ad un prezzo imbattibile per riceverli a casa rapidamente e senza costi aggiuntivi.