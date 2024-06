Auricolari Jabra con ALEXA, gli sportivi li adoreranno: già tuoi a 69€

Gli auricolari Jabra Elite 4 Active sono perfetti per accompagnarti durante le tue attività sportive, regalandoti un piacevole sottofondo musicale per darti la giusta energia. La loro versatilità li rende ideali per l’uso quotidiano, considerando anche il supporto per gli assistenti virtuali come Alexa che puoi attivare con delle semplici gesture. Offrono una qualità del suono eccellente anche durante le chiamate: in una parola, sono perfetti.

Non perdere l’occasione: ordina subito su Amazon gli auricolari Jabra Elite 4 Active, disponibili con uno sconto pazzesco del 42% che fa crollare il prezzo a soli 69 euro anziché 119 euro.

Auricolari Jabra Elite 4 Active al minimo storico

Gli auricolari Jabra Elite 4 Active offrono comodità e resistenza con un design ergonomico senza alette e certificazione IP57, garantendo protezione contro pioggia e sudore. Il loro avanzato sistema di cancellazione del rumore utilizza quattro microfoni, permettendo di ascoltare i suoni ambientali con la tecnologia HearThrough regolabile o di attivare l’ANC per eliminare ogni disturbo esterno.

La qualità del suono è straordinaria, con bassi potenti ed equalizzazione personalizzabile, e puoi usare un solo auricolare in modalità mono quando necessario. Collegandoli via Bluetooth al tuo smartphone, puoi richiedere assistenza vocale ad Alexa, Siri o Google. Gli auricolari offrono poi un’autonomia di 7 ore, che arriva a un totale di 28 ore con la custodia di ricarica.

Fai in fretta ed aggiungi al carrello oggi stesso i tuoi auricolari Jabra Elite 4 Active per risparmiare 50 euro: li riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi.