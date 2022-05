Auricolari Huawei: suono travolgente e batteria INESAURIBILE (-29€)

Gli auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds 4i si distinguono per un’altissima qualità del suono e per l’estrema comodità una volta indossati. Da sottolineare anche il sistema di cancellazione del rumore ed una batteria che ti consentirà di utilizzare le cuffiette per intere giornate.

Un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire, prima che la promozione termini: completa subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto irripetibile del 33%, questi auricolari wireless Huawei saranno tuoi con appena 59,90 euro ed un risparmio di oltre 29 euro.

Auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds 4i in offerta su Amazon a prezzo bassissimo

Gli auricolari Huawei sono super leggeri, ergonomici e riducono in maniera decisa la pressione che solitamente si avverte dopo diverse ore di ascolto.

I sensori a bordo di questi auricolari Bluetooth rilevano e riducono attivamente il rumore ambientale. La tecnologia beamforming, combinata con la tecnologia di riduzione del rumore AI, può captare la tua voce con maggiore precisione anche in ambiente affollati. Nessun problema di autonomia: potrai ascoltare i tuoi brani preferiti per ben 10 ore consecutive in condizioni di carica completa (fino a 4 ore di ascolto in più con soli 10 minuti di ricarica grazie alla custodia).

Devi fare in fretta, i modelli disponibili stanno già finendo: metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds 4i e, oltre ad un importante risparmio, li riceverai a casa in pochissimi giorni e senza spese di spedizione.