Un incidente, provocato da uno dei wearable che ormai si è solito utilizzare di più. Un paio di auricolari – a cavo – che pare siano esplosi, provocando la morte di un ragazzo di 28 anni. Il trasporto in ospedale si è rivelato inutile.

Auricolari esplodono, morte inevitabile

Pare che sia accaduto la settimana scorsa, nella periferia di Jaipur, in India. Un giovane uomo, intento a studiare in una camera di casa sua, è stato ritrovato sul pavimento privo di sensi. Alle orecchie, un paio di cuffiette a cavo, con chiari segni di esplosione.

Trasportato velocemente in ospedale, pare sia stato vano ogni tentativo di soccorso. Il giovane è morto poco dopo, secondo i medici per un attacco cardiaco. I genitori dell'uomo non hanno sporto denuncia e questo ha eliminato la possibilità di effettuare un'autopsia. Dunque, non sarà mai possibile stabilire con certezza la dinamica dell'incidente. Secondo una fonte anonima, pare che le cuffiette fossero fisicamente collegate allo smartphone mentre lo stesso era in carica.

Considerando che si trattava di auricolari a cavo, questo renderebbe più verosimile la possibile esplosione. Di fatto però il ragazzo era solo nella stanza ed è quindi impossibile capire se le cose siano andate realmente in questo modo oppure se la dinamica è stata differente. Di certo, la vittima aveva ferite alle orecchie e questo ha permesso almeno di collegare gli auricolari al terribile incidente.

Una vicenda che spaventa e che, ancora una volta, sottolinea come sia meglio evitare di utilizzare in modo intenso lo smartphone mentre lo stesso è in carica. A prescindere dalla dinamica di questo caso specifico, è sempre buona norma lasciare il proprio device a ricaricarsi, evitando l'utilizzo intenso. Con tutti i sistemi super rapidi che esistono, ci vuole pochissimo perché il terminale sia nuovamente pronto all'uso!

Smartphone