Auricolari e powerbank: GENIALATA 2 in 1 a 14€ su Amazon, da avere

Un ottimo paio di auricolari Bluetooth, ma anche un comodo powerbank d’emergenza per i tuoi dispositivi. Questo device utilissimo, quanto geniale, lo prendi a mini prezzo da Amazon adesso. Infatti, puoi portarlo a casa a 14,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto bello nel design, a partire dal comodo case di ricarica con display integrato, ma no solo. Si tratta di un dispositivo 2 in 1, che è anche particolarmente utile. Da un lato hai la sua comoda funzionalità di auricolari wireless: design in ear e tanta praticità per ascoltare la tua musica preferita e parlare al telefono mantenendo le mani libere. Dall’altra hai la funzionalità di batteria portatile d’emergenza: se il tuo smartphone ha bisogno di un boost, potrai fare affidamento su questo praticissimo accessorio. Basterà sfruttare la pota USB integrata.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e completa l’ordine al volo per fare uno spettacolare affare e portare a casa questo comodissimo paio di auricolari con powerbank integrato a prezzo piccolissimo. Lo prendi a 14,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità residua è quasi esaurita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.