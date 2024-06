Auricolari Creative Zen Air Plus in offerta a 31,99€: ANC ibrida e qualità top

Gli auricolari Creative Zen Air Plus sono attualmente in offerta su Amazon a soli 31,99€, grazie a un coupon che offre uno sconto del 20%. L’offerta è a tempo limitatissimo: non fartela assolutamente scappare.

I Creative Zen Air Plus sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.3 con supporto per il nuovo standard LE Audio, che migliora le prestazioni audio wireless e riduce il consumo energetico. Questo modello offre fino a 8 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 32 ore complessive con la custodia di ricarica. La custodia di ricarica è compatta e leggera, rendendo facile portare gli auricolari ovunque​.

Questi auricolari includono driver dinamici da 10 mm che offrono bassi profondi e suoni bilanciati, ideali per ascoltare musica o podcast con una qualità audio nitida e chiara. Inoltre, i Creative Zen Air Plus sono dotati di cancellazione attiva del rumore ibrida, che utilizza microfoni feedforward e feedback per ridurre efficacemente il rumore ambientale, creando un’esperienza d’ascolto immersiva. Per quei momenti in cui è necessario essere consapevoli dell’ambiente circostante, la modalità Ambient permette di far passare i suoni esterni.

La facilità d’uso è garantita dai controlli touch intuitivi, che permettono di gestire la riproduzione musicale, le chiamate e l’accesso agli assistenti vocali come Siri e Google Assistant senza dover prendere il telefono. Gli auricolari sono anche resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione IPX4, rendendoli adatti per l’uso durante l’attività fisica e in condizioni meteo avverse​. Nel complesso, davvero niente male: acquistali subito ad un prezzo fenomenale!