Auricolari Creative Zen Air Plus, DOPPIA offerta su Amazon: prezzo clamoroso

Oggi Amazon propone degli auricolari di grande qualità ad un prezzo ultra-competitivo. Gli auricolari Creative Zen Air Plus sono progettati con un design elegante e offrono un’esperienza d’ascolto estremamente immersiva, anche grazie alla funzione ANC di gran livello. Oggi sono su Amazon con una doppia offerta: non solo lo sconto di base del 34%, ma anche un ulteriore coupon per un altro 20% di sconto. Insomma: li paghi solamente 39,99€.

Decisamente un ottimo prezzo per un prodotto che ha numerosi assi nella manica. Il design ergonomico dei Creative Zen Air garantisce una vestibilità comoda anche per lunghi periodi di utilizzo, ideale per chi è sempre in movimento. Inoltre, con una resistenza all’acqua IPX4, questi auricolari sopravvivono tranquillamente al sudore e alla pioggia.

Il cuore degli Zen Air Plus è costituito da driver dinamici da 10 mm, che offrono un suono profondo e ben bilanciato. Questo rende gli auricolari adatti sia per ascoltare musica che per godersi podcast e contenuti audio vari. La qualità del suono è supportata dalla tecnologia Bluetooth LE Audio, che migliora le prestazioni audio wireless e riduce significativamente il consumo energetico.

Troviamo, come anticipato, un’ottima tecnologia di cancellazione attiva del rumore: utilizza microfoni feedforward e feedback per eliminare i rumori esterni, creando un ambiente di ascolto isolato. Quando invece è necessario essere consapevoli dell’ambiente circostante, la modalità Ambient consente di ascoltare i suoni esterni senza dover rimuovere gli auricolari​.

Nel complesso, si tratta di un paio di ottimi auricolari. A questo prezzo, poi, sono un best buy clamoroso. Non farti scappare questa offerta e acquistali subito risparmiando!