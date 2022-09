Auricolari con powerbank a 11€ su Amazon: REGALATI (-60%)

Un gadget unico, questo paio di auricolari con powerbank integrato. Bello, compatto e di design, puoi prenderlo a 11€ circa appena su Amazon, ma dovrai essere veloce per approfittarne. Spunta il coupon in pagina per accaparrartelo a 11€ circa appena invece di 29,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Auricolari con powerbank integrato: un gadget da avere

Un wearable che torna utile in una marea di contesti, proprio grazie alla sua particolarità. Le cuffiette, dotate di design in ear e controlli touch, ti permettono di ascoltare la musica che ami di più e anche di parlare al telefono mantenendo le mani libere. Il case in dotazione, oltre a proteggere il dispositivo, è dotato di praticissimo display. Tramite lui, puoi leggere l’autonomia energetica residua della custodia e anche delle singole cuffiette.

Inoltre, guardando bene il case, c’è una porta USB integrata. Tramite lei, puoi ricarica il tuo smartphone e altri dispositivi, in caso di emergenza. Insomma, un paio di auricolari wireless unico, complice la presenza di powerbank integrato. Non perdere l’occasione di risparmiare il 60% e portarlo a casa a 11€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.