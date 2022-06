Auricolari con batteria INFINITA e controlli touch: bastano 17 euro

Gli auricolari Bluetooth SoundLiberty 92 dovrebbero essere presi in seria considerazione da chiunque cercasse cuffiette TWS con elevata qualità dell’audio e lunga durata della batteria. Soluzione ideale nel caso in cui, per lavoro o per altre abitudini, trascorressi molte ore della giornata fuori casa.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: effettua ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie al coupon con sconto del 10% da spuntare direttamente in pagina, questi auricolari saranno tuoi con appena 17,99 euro.

Auricolari Bluetooth SoundLiberty 92 in offerta su Amazon ad un prezzo stracciato

La tecnologia Bluetooth 5.0 di questi auricolari crea le basi per una connessione stabile con portata fino a 15 metri e, grazie al sistema Role Switch ed al sensore Hall Effect, l’abbinamento con i tuoi dispositivi sarà ancora più immediato.

I driver da 13mm, realizzati con materiali compositi, restituiscono un audio di qualità eccellente con suoni alti cristallini e bassi accentuati. Ottima l’autonomia: questi incredibili auricolari vantano una durata fino a 5 ore con un singolo ciclo di ricarica tramite porta USB C. Grazie alla pratica custodia di ricarica tascabile, sarai in grado di utilizzarli per ben 30 ore. Non mancano, come detto, i comodi controlli touch.

Fatti guidare dall’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa i tuoi nuovi auricolari Bluetooth SoundLiberty 92: oltre a pagarli una miseria, li riceverai in brevissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.