Auricolari con 4 microfoni e durata infinita: SUPER SCONTO (41€)

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS Air3 sono particolarmente indicati per chiunque desideri un prodotto dall'eccellente qualità audio senza però rinunciare alla comodità, alla praticità in fase di utilizzo e, come se non bastasse, ad una lunga durata della batteria. Rapporto qualità-prezzo ai massimi livelli.

Un'occasione da cogliere al volo, prima che la promozione finisca: effettua subito il tuo ordine e, con le offerte di primavera su Amazon, beneficerai di uno sconto folle del 40% che ti permetterà di acquistare queste cuffiette wireless con appena 41,99 euro ed un risparmio di ben 28 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS Air3 a prezzo stracciato con le offerte di primavera su Amazon

I SoundPEATS Air3 possono contare sul contributo dell'ultimo chip Qualcomm QCC3040 e sull'avanzata tecnologia TrueWireless Mirroring: assicurano un audio corposo ed avvolgente che ti lascerà a bocca aperta.

Ogni cuffietta possiede 2 microfoni, utili per catturare la tua voce nel modo più naturale possibile e per diminuire sensibilmente il rumore ambientale. La custodia di ricarica sarà un valido alleato in termini di autonomia, permettendoti un utilizzo in riproduzione fino a quasi 18 ore. Grazie alla funzione di rilevamento in-ear, ti basterà indossare gli auricolari perché questi risultino fin da subito pronti per l'uso.

Ad un prezzo così basso, le unità disponibili termineranno da un momento all'altro. Sarebbe un vero peccato non approfittarne: metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth SoundPEATS Air3, arriveranno presto a casa e senza spese di spedizione.